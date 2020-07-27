В донской столице разыскивают укравшего пять миллионов кибермошенника
В Ростове разыскивают подозреваемого в похищении крупной суммы денег у местного жителя.
В полицию обратился 62-летний мужчина и сообщил, что ему позвонил неизвестный с московского номера и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник сообщил, что с карты ростовчанина кто-то пытается снять крупную сумму денег. Владельцу карты предложили защитить свои средства, для этого нужно было совершить простые действия - сообщить все данные карты и код из поступившего смс-сообщения.
Потерпевший выполнил все инструкции злоумышленника. А после этого с его счета списались более пяти миллионов рублей.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кибермошенник списал с карты ростовчанки 25 тысяч рублей.
Сейчас злоумышленника ищут полицейские.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU