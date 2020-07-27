В донской столице разыскивают укравшего пять миллионов кибермошенника

27 Июль 2020 2020-07-27T19:37:02+03:00

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В Ростове разыскивают подозреваемого в похищении крупной суммы денег у местного жителя.

В полицию обратился 62-летний мужчина и сообщил, что ему позвонил неизвестный с московского номера и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник сообщил, что с карты ростовчанина кто-то пытается снять крупную сумму денег. Владельцу карты предложили защитить свои средства, для этого нужно было совершить простые действия - сообщить все данные карты и код из поступившего смс-сообщения.

Потерпевший выполнил все инструкции злоумышленника. А после этого с его счета списались более пяти миллионов рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Сейчас злоумышленника ищут полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU