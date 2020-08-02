2020-08-02T19:34:18+03:00
Общество

В Ростовском зоопарке родились хамелеоны

Они уже начинают охотится на мелких насекомых [видео]
Дадаян Давид
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Эти животные почти не размножаются, находясь в неволе. Фото: архив "КП"Эти животные почти не размножаются, находясь в неволе. Фото: архив "КП"
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В Ростовском-на-Дону зоопарке сегодня, 2 августа родилось сразу пять шлемоносных хамелеонов. О пополнение сообщили на официальной странице городского питомника в социальных сетях.

Стало известно, что они уже активно осваивают вольер, где живет все семейство. Малыши учатся лазить по веткам и охотиться на мелких насекомых.

- Они снимают языком капли воды с различных поверхностей, - рассказали интересный факты в зоопарке.

Кроме того, хамелеоны очень быстро растут и меняют кожу каждый две недели. Это особенность таких животных, которая помогает им выживать в дикой природе.

Отметим, что историческая родина этих ящериц - Йемен и Саудовская Аравия. Эти представители отряда чешуйчатых — самые крупные из существующих хамелеонов. В неволе получить потомство практически невозможно. Видимо, ростовский зоопарк - исключение из правил. Увидеть животных можно будет сразу после открытия их вольера.

Хамелеоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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