В Ростовском зоопарке родились хамелеоны
В Ростовском-на-Дону зоопарке сегодня, 2 августа родилось сразу пять шлемоносных хамелеонов. О пополнение сообщили на официальной странице городского питомника в социальных сетях.
Стало известно, что они уже активно осваивают вольер, где живет все семейство. Малыши учатся лазить по веткам и охотиться на мелких насекомых.
- Они снимают языком капли воды с различных поверхностей, - рассказали интересный факты в зоопарке.
Кроме того, хамелеоны очень быстро растут и меняют кожу каждый две недели. Это особенность таких животных, которая помогает им выживать в дикой природе.
Отметим, что историческая родина этих ящериц - Йемен и Саудовская Аравия. Эти представители отряда чешуйчатых — самые крупные из существующих хамелеонов. В неволе получить потомство практически невозможно. Видимо, ростовский зоопарк - исключение из правил. Увидеть животных можно будет сразу после открытия их вольера.
Хамелеоны.
ИСТОЧНИК KP.RU