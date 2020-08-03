Первый самолет отправился из Ростова в Стамбул после пандемии
Из донского аэропорта ранним утром вылетел первый рейс в Турцию после многомесячной блокировки границ из-за коронавируса.
Вылет практически заполненного борта осуществлялся из аэропорта "Платов". Самолет отправился в турецкий город Стамбул. Об этом сообщает издание «МИР 24».
Это произошло в понедельник, 3 августа, в 4:21 по московскому времени. На рейс были зарегистрированы 182 пассажира. Самолеты в турецкий город теперь будут летать по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A319/A320.
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Международные полеты в аэропорту "Платов" возобновят с 15 июля.
С сегодняшнего дня самолеты будут летать в страны, с которыми открылось авиасообщение после пандемии.
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ИСТОЧНИК KP.RU