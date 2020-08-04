В ростовских ковидных госпиталях врачам готовы платить по 100 тысяч рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:31:38+03:00

Ростовским врачам-реаниматологам предложили зарплату от 100 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О наборе специалистов сообщили в администрации города

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Власти донской столицы сообщили о наборе медперсонала для работы в инфекционные госпитали на базе городских больниц №1 им. Н.А. Семашко и №20. Соответствующая информация появилась на сайте ростовской администрации.

Наибольший интерес вызывают специалисты реанимационных отделений. В частности, это анестезиологи-реаниматологи, медсестры-анестезисты и санитары.

- Также для возможного трудоустройства могут обращаться врачи любых специальностей и медицинские сестры, прошедшие обучение по актуальным вопросам новой коронавирусной инфекции, - сообщили в мэрии Ростова.

Рассказали в горадминистрации и о размерах зарплат, которые готовы платить медикам. Оклады врачей будут составлять от 100 000 рублей, медсестер – от 60 000 рублей, а младшего медперсонала - от 35 000 рублей.

АЛЛО!

Всю интересующую информацию можно уточнить по этому номеру: 8 (863) 2-85-54-43.

ИСТОЧНИК KP.RU