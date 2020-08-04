В Ростовской области за лето успели отдохнуть 48 тысяч детей
В Ростовской области подсчитали, сколько детей уже отдохнули этим летом. Цифры озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Так, по данным ведомства, на Дону в общей сложности открыли свои двери для отдыхающих ребят 650 оздоровительных организаций, в которых уже отдохнули или еще продолжают набираться сил более 48 тысяч донских школьников.
В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в детские лагеря был обеспечен одномоментный заезд детей и круглосуточное проживание персонала.
- Оздоровительные организации были укомплектованы необходимым количеством термометров, бактерицидных облучателей, антисептиков, средств индивидуальной защиты для персонала, - добавили в Управлении. - Дети были размещены с соблюдением социальной дистанции, не проводятся мероприятия между отрядами, а также родительские дни.
В ведомстве добавили, что были организованы «фильтры» при приеме детей, усилен контроль за состоянием здоровья детей и сотрудников. Вдобавок все работники принимались на работу только при наличии отрицательных результатов обследования на COVID -19.
ИСТОЧНИК KP.RU