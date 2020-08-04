Мама с двухлетним ребенком погибли в ДТП в Ростовской области
Во вторник, 4 августа, в Ростовской области произошла страшная авария, которая унесла сразу две человеческие жизни. Известно, что дорожное происшествие случилось между селами Пешково и Займо-Обрыв, что в Азовском районе Дона.
- По предварительным данным, 34-летний водитель за рулем грузовика марки «ГАЗ-53» выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество в движении «десятке», - рассказали подробности произошедшего в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - В результате, автомобили столкнулись.
Автомобиль второго участника аварии. Фото: УГИБДД России по РО.
Сообщается, что пострадали водитель и пассажир легковушки, возраст которых 27 и 30 лет. Кроме того, еще два человека погибли в этом ДТП. Речь идет о 33-летней женщине и ее двухлетнем сыне, которые ехали в легковом автомобиле.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU