Мама с двухлетним ребенком погибли в ДТП в Ростовской области

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:53:28+03:00

Погибли два человека, ехавшие в этой машине. Фото: УГИБДД России по РО.

По предварительным данным, легковушка в которой они ехали, столкнулась с грузовым автомобилем

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Во вторник, 4 августа, в Ростовской области произошла страшная авария, которая унесла сразу две человеческие жизни. Известно, что дорожное происшествие случилось между селами Пешково и Займо-Обрыв, что в Азовском районе Дона.

- По предварительным данным, 34-летний водитель за рулем грузовика марки «ГАЗ-53» выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество в движении «десятке», - рассказали подробности произошедшего в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - В результате, автомобили столкнулись.

Автомобиль второго участника аварии. Фото: УГИБДД России по РО.

Сообщается, что пострадали водитель и пассажир легковушки, возраст которых 27 и 30 лет. Кроме того, еще два человека погибли в этом ДТП. Речь идет о 33-летней женщине и ее двухлетнем сыне, которые ехали в легковом автомобиле.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU