В Ростове осудили грабителя, зарезавшего женщину
Ростовский областной суд вынес приговор грабителя, зарезавшего женщину. Его обвиняли по статье «Убийство потерпевшей, сопряженное с разбоем в особо крупном размере».
Преступление произошло в марте 2019 года. Подозреваемый проник в чужой дом, что украсть имущество. Это увидела хозяйка дома. Тогда подсудимый нанес ей несколько ударов ножом по телу.
После расправы мужчина нашел в помещении сейф. Он вскрыл его и забрал деньги на сумму 1,2 миллиона и украшения. С награбленным убийца скрылся.
Подсудимого признали виновным. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU