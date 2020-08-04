2020-08-04T16:43:18+03:00
Общество

В Ростове осудили грабителя, зарезавшего женщину

Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима
Михаил Стрижев
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Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима.Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ростовский областной суд вынес приговор грабителя, зарезавшего женщину. Его обвиняли по статье «Убийство потерпевшей, сопряженное с разбоем в особо крупном размере».

Преступление произошло в марте 2019 года. Подозреваемый проник в чужой дом, что украсть имущество. Это увидела хозяйка дома. Тогда подсудимый нанес ей несколько ударов ножом по телу.

После расправы мужчина нашел в помещении сейф. Он вскрыл его и забрал деньги на сумму 1,2 миллиона и украшения. С награбленным убийца скрылся.

Подсудимого признали виновным. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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