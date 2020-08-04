Пошли на мировое: "Агроком" простил ФК "Ростов" часть долга в 70 миллионов рублей

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:31:12+03:00

Эта история началась еще в 2016 году. Фото: ФК "Ростов"

В компании Ивана Саввиди решились на такой шаг, так как признают значимость клуба и отмечают его успехи

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Сегодня стало известно, что группа компаний "Агроком" и ФК "Ростов" заключили мирового соглашение, согласно которому организация Ивана Саввиди прощает донскому клубу часть долго. Речь идет о сумме в 70 миллионов рулей, которая "накапала" в качестве процентов по основному долгу в 64 миллиона рублей.

Как сообщили на официально сайте "Ростова", "Агроком Холдинг" пошел на уступки и полностью отказался от возмещения неустойки и процентов по займу. Теперь донской клуб должен заплатить только основной долг, который равен 64 миллионам рублей.

Отметим, что изначально структуры донского предпринимателя Ивана Саввиди требовали вернуть 134 миллиона рублей.

Решение пойти на компромисс в группе компаний объяснили тем, что "Ростов" представляет большую ценность для всего региона.

- Мы в полной мере осознаем социальную значимость клуба как крупнейшего регионального спортивного проекта и высоко оцениваем его успехи на футбольных полях страны, — пояснили в пресс-службе Группы «Агроком».

Напомним, эта история началась еще в 2016 году, когда "Донская табак" предоставил "Ростову" займ в 64 миллиона рублей. По договору клуб должен был вернуть все деньги в том же году. Ситуация приняла неожиданный ход: компания передала долг в пользу "Агроком". В свою очередь структура обратилась в суд, чтобы вернуть средства. Общая сумма исковых требований составляла 134 миллиона рублей, из которых 64 миллиона — основной долг, а 17 миллионов — сумма за пользование займом и ещё 53 миллиона — неустойка за несвоевременное погашение.

После этого начались судебные процессы. Суд постановил, что займ был выдан с целью ограничить контроль ФК "Ростов" за хозяйственной деятельностью самого клуба. В свою очередь "Агроком" обжаловал решение и потребовал вернуть только сумму основного долго, но руководство команды не согласилось с этим.

ИСТОЧНИК KP.RU