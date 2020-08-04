2020-08-04T17:35:42+03:00
Общество

Ростовчанин за 35 тысяч рублей обещал решить проблему с водительскими правами

Но как только получил деньги, исчез
Ольга ГОПАЛО
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Ростовчанин хотел получить водительские права в обход закона.Ростовчанин хотел получить водительские права в обход закона.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который стал жертвой преступления. По его словам, он нашел в Интернете объявление, автор которого предлагал решить проблему с водительскими правами за 35 тысяч рублей. За эти деньги, тот обещал помочь в их быстром получении. В итоге ростовчанин заплатил запрашиваемую сумму, а после этого не смог дозвониться до получателя. Тогда он и обратился в полицию.

Стражам порядка не составило труда отыскать злоумышленника. Под подозрением оказался 28-летний мужчина, который и не собирался никому помогать. Он взял деньги, заранее зная, что не сможет выполнить услугу.

Как рассказали в региональном главке, в отношении него было возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество». Если дело дойдет до суда: а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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