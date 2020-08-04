Ростовчанка стащила в подъезде из чужой сумки кошелек и телефон
В Ростове-на-Дону жительница Западного жилого массива лишилась мобильного телефона и кошелька с деньгами прямо в подъезде своего дома. А после того, как посчитала ущерб — он составил порядка 65 тысяч рублей - решила обратиться в полицию.
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по горячим следам их сотрудникам удалось отыскать злоумышленницу. Ею оказалась 39-летняя горожанка.
- Женщина зашла с потерпевшей в подъезд многоквартирного дома, а затем, воспользовавшись невнимательностью, украла из ее сумки телефон и кошелек с деньгами, - добавили в ведомстве. - Украденное, к слову, уже вернули законной владелице.
В отношении дамы возбуди уголовное дело по статье «Кража». Если дело дойдет о суда, а ее признают виновной, ближайшие несколько лет она может провести в местах не столь отдаленных.
ИСТОЧНИК KP.RU