Игрока «Ростова» вызвали в юношескую сборную России
Игрока ФК «Ростов» Максима Ставцева вызвали в юношескую сборную России. Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих».
Ставцева пригласили в команду игроков 2004 года рождения. Они проведут два товарищеских матча против сверстников из Болгарии. Игры пройдут в болгарском городе Сливен.
Максим Ставцев участвовал в матче РПЛ против «Сочи». Тогда против взрослых именитых игроков «Сочи» на поле вышла «молодежка» «Ростова». Желто-синие уступили соперниками с разгромным счетом 1:10. Несмотря на это, несколько ростовчан смогли проявить себя в игре. Так, вратарь Денис Попов выполнил в течение игры 15 сейвов, что стало рекордом Премьер-Лиги.
ИСТОЧНИК KP.RU