2020-08-04T18:38:53+03:00
Общество

Игрока «Ростова» вызвали в юношескую сборную России

Максим Ставцев поучаствует в двух матчах против болгарской команды
Михаил Стрижев
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Максим Ставцев поучаствует в двух матчах против болгарской команды. Фото: ФК «Ростов»Максим Ставцев поучаствует в двух матчах против болгарской команды. Фото: ФК «Ростов»
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Игрока ФК «Ростов» Максима Ставцева вызвали в юношескую сборную России. Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих».

Ставцева пригласили в команду игроков 2004 года рождения. Они проведут два товарищеских матча против сверстников из Болгарии. Игры пройдут в болгарском городе Сливен.

Максим Ставцев участвовал в матче РПЛ против «Сочи». Тогда против взрослых именитых игроков «Сочи» на поле вышла «молодежка» «Ростова». Желто-синие уступили соперниками с разгромным счетом 1:10. Несмотря на это, несколько ростовчан смогли проявить себя в игре. Так, вратарь Денис Попов выполнил в течение игры 15 сейвов, что стало рекордом Премьер-Лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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