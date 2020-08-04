"Маша, будь моей женой!": ростовчанин сделал предложение своей девушки на фасаде стадионе "Ростов Арена"

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:41:05+03:00

Жители города не оценили такой поступок и посчитали, что романтик потратит деньги "на ветер" [видео]

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В Ростове-на-Дону парень сделал, если не самое оригинальное, то точно дорогое предложение руки и сердца своей возлюбленной. Он заказал романтичный текст на фасаде стадиона "Ростов Арена", где признался девушке в любви и позвал замуж. Об этом сообщили на странице популярного городского сообщества в сети.

Вечером 3 августа сотни жителей донской столицы заметили, что главный ростовский стадион "загорелся" новыми красками. На медиа фасаде огромного сооружения появился текст, который повествует о сильной южной любви. Неизвестный романтик выкупил время на экране и сделал предложение своей возлюбленной!

- Маша, я люблю тебя! Будь моей женой, - оставил сообщение парень.

Пользователи сети не оценили поступок ростовчанина. Многие посчитали, что он зря потратил огромную сумму денег. Другие указали, что романтика проявляется совсем в другом!

- Всё обесценивается, когда люди делают на показ... А так каждому своё, - высказалась другая ростовчанка.

- Счастье любит тишину! - еще одно мнение девушки.

К счастью, нашличст и те, кто поддержал парня.

- Сколько зависти в комментариях! Маше повезло. Надеюсь, и её парню повезёт, Она его будет любить, и будут они жить долго и счастливо, - подытожила девушка.

Роматическое предложение на Ростов Арене 4.8.2020 Ростов-на-Дону Главный.

ИСТОЧНИК KP.RU