"Маша, будь моей женой!": ростовчанин сделал предложение своей девушки на фасаде стадионе "Ростов Арена"
В Ростове-на-Дону парень сделал, если не самое оригинальное, то точно дорогое предложение руки и сердца своей возлюбленной. Он заказал романтичный текст на фасаде стадиона "Ростов Арена", где признался девушке в любви и позвал замуж. Об этом сообщили на странице популярного городского сообщества в сети.
Вечером 3 августа сотни жителей донской столицы заметили, что главный ростовский стадион "загорелся" новыми красками. На медиа фасаде огромного сооружения появился текст, который повествует о сильной южной любви. Неизвестный романтик выкупил время на экране и сделал предложение своей возлюбленной!
- Маша, я люблю тебя! Будь моей женой, - оставил сообщение парень.
Пользователи сети не оценили поступок ростовчанина. Многие посчитали, что он зря потратил огромную сумму денег. Другие указали, что романтика проявляется совсем в другом!
- Всё обесценивается, когда люди делают на показ... А так каждому своё, - высказалась другая ростовчанка.
- Счастье любит тишину! - еще одно мнение девушки.
К счастью, нашличст и те, кто поддержал парня.
- Сколько зависти в комментариях! Маше повезло. Надеюсь, и её парню повезёт, Она его будет любить, и будут они жить долго и счастливо, - подытожила девушка.
Роматическое предложение на Ростов Арене 4.8.2020 Ростов-на-Дону Главный.
ИСТОЧНИК KP.RU