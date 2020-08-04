Сломал два ребра: ростовский любитель экстрима спрыгнул с Ворошиловского моста

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:15:13+03:00

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В донской столице остро желающий экстрима молодой человек решил совершить прыжок с Ворошиловского моста.

Видеозапись прыжка была опубликована в одном из городских пабликов соцсети. На записи видно, как парень в трусах некоторое время стоял за перилами моста и смотрел на воду, как будто настраивался на прыжок. А потом он прыгнул вниз. Молодой человек приземлился в воду и получил серьезные травмы - он сломал при ударе два ребра.

- В эту субботу отчаянный парень прыгнул с моста. В результате прыжка сломал два ребра, но выплыл, - написал автор поста.

Пользователи написали, что поступок ростовчанин достаточно опасный.

«Еще находятся те, кому ребра не нужны, да и без головы готов остаться», - написал комментатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU