Ограничения будут действовать до конца августа.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Ростовской области продлили запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в донском правительстве.
Ограничения распространяются и на въезд автомобилей. Исключения составляют лесопожарные формирования, оперативные службы и части, аварийно-спасательные и патрульные службы.
Запрет будет действовать с 8 по 28 августа 2020 года. При необходимости ограничения продлят.
— Усилен мониторинг пожарной опасности, организована работа пунктов диспетчерского управления в лесничествах. Отдельные лесопожарные формирования, — говорится в сообщении.