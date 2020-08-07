Ограничения будут действовать до конца августа. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области продлили запрет на посещение лесов. Об этом сообщили в донском правительстве.

Ограничения распространяются и на въезд автомобилей. Исключения составляют лесопожарные формирования, оперативные службы и части, аварийно-спасательные и патрульные службы.

Запрет будет действовать с 8 по 28 августа 2020 года. При необходимости ограничения продлят.

— Усилен мониторинг пожарной опасности, организована работа пунктов диспетчерского управления в лесничествах. Отдельные лесопожарные формирования, — говорится в сообщении.