Злоумышленник "из банка" лишил ростовчанку 115 тысяч рублей

В Ростове лже-банкир похитил у местной жительницы крупную сумму денег Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове разыскивают подозреваемого в похищении крупной суммы денег у дончанки.

Женщина на днях обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что ей позвонил неизвестный номер. Абонент на другом конце провода представился сотрудником одного из банков и сообщил ей, что по ее банковскому счету в данный момент происходят сомнительные операции. Злоумышленник предложил свою помощь в их отмене, но для этого женщина должна была сообщить ему все данные карты и секретный пароль, указанный в смс-сообщении. Потерпевшая выполнила все указания, а затем с ее счета были списаны около 115 тысяч рублей.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Выполнив просьбы лже-сотрудника банка, ростовчанка потеряла 100 тысяч рублей.

Полиция ведет поиски злоумышленника.

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