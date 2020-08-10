В донском зоопарке возобновились экскурсии

В ростовском зоопарке возобновились экскурсии. Фото: зоопарк Ростова

Ростовский-на-Дону зоопарк возобновил проведение экскурсий, которое было приостановлено из-за пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе городского зоосада.

Экскурсии по зоопарку будут проходить ежедневно с 08.00 до 16.00 мск.

- Согласно постановлению Правительства РО от 06.08.2020 № 708 разрешено проведение пешеходных экскурсий, при условии соблюдения ограничения — не более 25 человек в группе, ношения масок (респираторов), соблюдения социального дистанцирования, - говорится в сообщении.

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