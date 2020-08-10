Еще один свето-музыкальный фонтан появился в донской столице

Новый свето-музыкальный фонтан открылся в Ростове. Фото: соцсети

В донской столице появился еще один свето-музыкальный фонтан.

Он открылся рядом с ТЦ "Мега" в одноименном парке. Сооружение достаточно длинное и, когда струи бьют верх, а затем с плеском падают вниз, смотрится все это невероятно красиво. О появлении новой достопримечательности рассказали очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.

- Еще один свето-музыкальный фонтан заработал в Ростове! На этот раз в парке "Мега", - написал автор поста.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев в честь этого события. Но мнения горожан разделились.

«Мега парк не перестает удивлять красотой!», «Круто, обожаю фонтаны», «Ну началась мода на играющие фонтаны. Лучше бы в городе газоны поливали да деревья высаживали, а то закатали все в бетон, а потом удивляются, че так жарко», - написали ростовчане.

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Ростовчане посчитали, что забор портит внешний вид фонтана.

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