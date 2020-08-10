100 новых офисов планирует открыть ВТБ

Фото: ВТБ

К масштабной модернизации региональной сети в рамках реализации своей стратегии приступил ВТБ. Как рассказали в банке, она должна стать еще более удобной и доступной для населения, а также максимально эффективной в новых реалиях – с точки зрения перехода большей части продуктов «в цифру». Всего же на горизонте двух лет планируется открыть порядка 100 новых офисов и перевести 100% продуктов для физлиц в онлайн-каналы.

Так, ВТБ уже начинает открывать новые технологичные отделения. Они оснащены передовыми технологиями обслуживания клиентов и являются меньшими по площади, чем ранее. Эффективность работы новых точек продаж повышается на 40% при сокращении площади на 20-30% и одновременном снижении времени ожидания посетителей на треть. Первое отделение нового формата открыто в августе в Москве. А с будущего года банк планирует запускать каждое новое отделение именно в таком формате.

Фото: ВТБ

Параллельно здесь анализируют ситуацию с действующими отделениями и закрывают малоэффективные точки продаж. Важным фактором является и присоединение других банковских сетей. Известно, что ранее ВТБ провел объединение с ВТБ24, впереди – интеграция трех региональных банков. В каждом случае офис присоединяемого банка сравнивается с действующим отделением ВТБ – в случае, если они дублируются, то происходит оценка клиентопотока, эффективности, удобства обслуживания клиентов. Отдельные офисы будут закрыты, а конкретный перечень будет определен по мере проведения интеграции.

ВТБ также активно развивает и дистанционные каналы, с каждым годом все больше переводя клиентов на онлайн-обслуживание. Уже сегодня доля заявок по ипотеке, которые поступают в банк онлайн, составляет 30 процентов, кредитов наличными – больше пятидесяти, а вкладов – 65 процентов. Сообщается, что стратегической задачей ВТБ является перевод 100% продуктов для физических лиц в онлайн-каналы к 2022 году.

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