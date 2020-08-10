Из Ростова вылетел первый рейс в Анталью

К отправлению готовятся еще пять самолетов. Фото: Александр СТЕПАНОВ

Из Ростова-на-Дону в Анталью вылетел первый после снятия ограничений рейс. Об этом сообщает онлайн-табло Платова.

Самолет покинул донскую столицу в 5:38 по местному времени. Согласно расписанию, в турецкий аэропортавиалайнер должен был прилететь уже в 8:00. В настоящее время к отправлению готовятся еще пять рейсов.

Напомним, весной международные рейсы приостановили из-за пандемии коронавируса. С 3 августа из Платова возобновили полеты в Турцию. Первые рейсы начали отправляться в Стамбул.