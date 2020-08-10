На нескольких улицах Ростова запретят остановку автомобилей

Запреты должны повысить безопасность и пропускную способность дорог. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На нескольких улицах Ростова-на-Дону 30 августа запретят остановку транспорта. Об этом сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

Запрет является мерой по повышению безопасности движения и пропускной способности дорог.

Припарковаться нельзя будет на следующих участках:

- пер. Крепостной на участке от дома № 95 до дома № 101 (западная сторона)

- пер. Семашко от ул. Лермонтовская до ул. Филимоновская (западная сторона); от ул. Варфоломеева до ул. Народного Ополчения (западная сторона); от ул. Народного Ополчения до ул. Текучева (восточная сторона)

- ул. Варфоломеева на участке от дома № 276 до пр. Ворошиловский (южная сторона)

- ул. 1-я Луговая 100 м. вдоль здания по адресу: ул. 1-я Луговая, 15А (северная сторона)

- ул. 1-я Луговая 100 м. от здания по адресу: ул. 1-я Луговая, 3Ж до ж/д переезда (северная сторона)

- пер. Островского от ул. Красноармейская до ул. Тельмана (западная сторона); от ул. Филимоновская до ул. Малюгиной (западная сторона)

- пр. Михаила Нагибина на участке от дома пл. Гагарина 1 до ул. Текучева (западная сторона)

- ул. Рябышева от дома № 7 до ул. 28-я Линия; от 30-я Линия до ул. 34-я Линия; от 36-я Линия до ул. 38-я Линия (южная сторона);

- ул. Рябышева от 28-я Линия до ул. 30-я Линия; от 34-я Линия до ул. 36-я Линия (северная сторона);

- ул. Суворова от ул. Ворошиловский до пер. Газетный (северная сторона);

- пер. Семашко от ул. Филимоновская до ул. Варфоломеева (восточная сторона);

- пер. Островского от ул. Малюгиной до ул. Текучева (западная сторона);

- пер. Островского от ул. Малюгиной до ул. Варфоломеева (восточная сторона).