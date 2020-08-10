В Ростовской области автомобиль съехал с дороги и перевернулся: погиб пассажир

Трех пострадавших в ДТП доставили в больницу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Авария произошла на дороге Усьман — Сальск 10 августа около 6:30.

По предварительным данным, 61-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» из поселка Дубовского в Ростов. По дороге он не справился с управлением. Машина съехала в резерв трассы и опрокинулась.

— В результате ДТП погиб пассажир — мужчина. Водитель «Лады» и еще два пассажира пострадали. Их доставили в больницу, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.