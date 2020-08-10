В Ростове пьяный водитель сбил двух женщин, переходивших дорогу

После ДТП автомобилист попытался скрыться. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону пьяный водитель сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в управлении Рогвардии по Ростовской области.

Происшествие случилось 9 августа около 23 часов на проспекте 40-летия Победы. 33-летний мужчина ехал на машине «Богдан» в нетрезвом состоянии. Водитель сбил двух девушек, когда они переходили дорогу. После этого автомобилист попытался скрыться.

Крики людей услышали два сотрудника Рсгваридии. Когда они прибыли на место, подозреваемого там уже не оказалось. Опросив очевидцев, росгвардейцы отправились на поиски водителя. Вскоре они нашли мужчину во дворе на соседней улице.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Женщин доставили в больницу.