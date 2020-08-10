ГК «Чистый город» поддержал проведение двух крупных городских субботников

Фото: ГК «Чистый город»

В минувшие выходные регоператор ГК «Чистый город» и волонтеры, представители городских и бизнес-структур, общественных организаций привели в порядок две крупнейшие рощи донской столицы – Можайскую и СКА.

Фото: ГК «Чистый город»

В рамках генеральной уборки Можайской рощи было собрано свыше 160 тонн мусора. На территории 120 га совместными силами с жителями города компания ликвидировала свалочные очаги, убрала придорожный мусор и аварийные деревья.

В помощь жителям ГК «Чистый город» предоставил спецтехнику. После уборки регоператор организовал тематическую площадку для участников субботника. Также работала фотозона, юный трудовой десант отрабатывал меткость в экотире.

Также «Чистый город» вместе с волонтерами навёл порядок в роще СКА. В результате экологической акции было собрано 120 мешков мусора.

- Помином основной задачи - своевременно вывозить отходы, перед компанией стоит ещё одна обеспечить экологическое благополучие Ростовской области. Поэтому «Чистый город» всегда поддерживает экологические акции, субботники, в результате которых наш Донской край становится чище, - отметил заместитель технического директора по вопросам эксплуатации регоператора Роман Довбня.