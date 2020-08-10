«Наскакались от души»: ростовчанка Полина Диброва устроила зажигательные танцы на яхте

Супруга шоумена веселилась с подругами на девичнике. Фото: instagram.com/polinadibrova/

Ростовчанка Полина Диброва регулярно рассказывает подписчикам, как проводит праздники и просто свободное время. На этот раз девушка поделилась кадрами с девичника своей подруги.

Подруги провели девичник активно. Они проводили время на природе, угощались раками и катались на яхте. Во время прогулки по реке девушки так развеселились, что пустились в пляс.

- Сегодня мы были «наскакались» от души давно именно так проводила время ? Встретили закат? и насладились подмосковными красотами? - написала Диброва.

Подписчики похвалили ростовчанку и ее подруг за позитив. Они оставили много лестных комментариев: «Молодцы, круто», «Как же здорово», «Супер! Очень душевно».