Дважды получили 100 баллов по ЕГЭ восемь донских школьников

В рамках основного периода ЕГЭ-2020 экзамены на Дону сдавали более 16 тысяч ребят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области средний балл по нескольким предметам на едином государственном экзамене оказался выше, чем в прошлом году. В частности, значительно вырос процент тех выпускников, которые набрали 80 и более баллов по таким предметам, как физика, химия, история, обществознание, информатика и ИКТ. А еще 109 работ школьников нашей области оценены на максимальные 100 баллов. При этом восемь донских выпускников стали дважды (!) стобалльниками на ЕГЭ.

Один из них - вчерашний ростовский школьник Вадим Шилин. Парень уверен, что для успешной сдачи экзамена нельзя зацикливаться на заданиях, нужно изучать предмет, так как формулировка заданий и их типы могут из года в год отличаться. А еще посоветовал будущим выпускникам не забывать о написании пробных экзаменов.

- Выполняя задания реальных вариантов прошлых лет, вы отрабатываете навыки решения типовых задач, которые в любом случае помогут на экзамене, - сказал он.

Известно, что в рамках основного периода ЕГЭ-2020 экзамены на Дону сдавали более 16 тысяч ребят. Для них были открыты 123 пункта сдачи. Проходили их в этом году только те, кто поступает в вузы.