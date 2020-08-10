Глава академии «Ростова» покинул пост

Роман Адамов руководил детско-юношескими командами с 2017 года. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Руководитель академии «Ростова» Роман Адамов покинул пост. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Роман Адамов начинал карьеру в качестве футболиста, играл на позиции бомбардира. Он выступал за «Ростов» с 2001 по 2004 годы и с 2010 по 2012 годы. В 2017 году Адамов начал руководить детско-юношескими командами «Ростов».

- Под руководством легендарного футболиста и благодаря его огромной работе воспитанники нашего клуба завоевали десятки трофеев,- говорится в сообщении футбольного клуба.