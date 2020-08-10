В Ростовской области при столкновении минивэна и легковушки погибли три человека

Еще одного из водителей и двухлетнего ребенка доставили в ближайшую больницу. Фото: ГОПАЛО Ольга.

В понедельник, 10 августа, в Ростовской области произошла авария, в которой погибли сразу несколько человек. Как рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, дорожное происшествие случилось около 14:20 на трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом.

- По предварительным данным, водитель микроавтобуса марки Volkswagen Transporter выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, - сообщили в ведомстве. - Там в этот момент как раз ехала легковушка Hyundai Solaris. Удар был такой силы, что 25-летний водитель этой иномарки, а также пассажирки в возрасте 22 и 48 лет скончались. Двухлетнему ребенку удалось выжить - на скорой его доставили в ближайшую больницу. Там же - на больничной койке - оказался и 32-летний водитель микроавтобуса.

В Управлении добавили, что по факту аварии проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства произошедшего.

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