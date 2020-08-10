Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 11 августа 2020 отключат свет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение света 11 августа 2020 Ростов-на-Дону: где и когда. Известно, что отключение электроэнергии запланировано в донской столице во вторник. Как рассказали энергетики, отключения - плановые. Их цель - не допустить возникновения аварийной ситуации в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат свет

с 09:00 до 15:00:

- ул. Малюгиной 220/84, 232; просп. Кировский 79/236; пер. Университетский 78Г.

- ул. Профсоюзная 51-85; ул. Собино 3-79, 2-78; пер. Рыбный 1-9, 2-22; ул. Минераловодская 1-59, 8-46; ул. Депутатская 1/8, 3, 2-24; ул. Никитина 2-24; ул. Республиканская 7-53, 2-64

с 09:00 до 17:00:

- ул. Думенко 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1,14; ул. Миронова 3/3.

- ул.Волкова 6/2, 10/3, 10/4; ул. Капустина 26/2, 28/1; просп. Космонавтов 5Б, 9/1, 9/2 .

*По данным Донэнерго.