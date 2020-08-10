Выясняем, каков размер прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за 2 квартал 2020. Фото: Ольга КОСТИНА

Величина прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за 2 квартал 2020: сколько и кому. Сообщается, что постановление об установлении такой величины на душу населения за предыдущий квартал текущего года подписал глава региона.

Известно, что в расчете на душу населения этот показатель составил 11 053 рубля. В документе есть и разбивка на основные группы по жителям региона. Так, больше всего прожиточный минимум установлен для дончан трудоспособного возраста - он составил 11 753 рубля. Чуть по-меньше - 11 642 рубля - он для детей и подростков. А вот самый скромный у пенсионеров - речь идет о размере в 8915 рублей.

В Министерстве труда и социального развития Ростовской области рассказали, для чего необходимо устанавливать эти цифры раз в три месяца. Дело в том, что с помощью этой величины чиновники определяют размеры пособий, выплат и различных видов соцподдержки, которые устанавливаются на областном уровне. А вот сама сумма складывается с учетом данных Ростовстата о ценах на продукты питания, платные услуги населению и непродовольственные товары.