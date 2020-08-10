В Ростовской области водитель Mercedes-Benz не заплатил за бензин

Инцидент произошел в Тарасовском районе. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Когда владелец элитной иномарки зарулил на автозаправку в Тарасовском районе, местный продавец даже не подумал, чем может закончиться дело. Как оказалось, водитель Mercedes-Benz залил в бак 83 литра бензина на 3,3 тысячи рублей, а после этого укатил восвояси.

Ошарашенный предприниматель сразу же позвонил полицейским, которые по горячим следам задержали прижимистого хозяина железного коня.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, 33-летний мужчина отпираться не стал, а буквально сразу признался полицейским, что умышленно не стал платить за топливо.

В итоге на предприимчивого клиента завели уголовное дело. И решения суда он теперь будет дожидаться под подпиской о невыезде. Если мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.