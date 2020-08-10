В аварии под Ростовом пострадала двухмесячная малышка

Младенец пострадал в аварии под Ростовом Фото: "КП" Архив

На въезде в донскую столицу случилась авария, в которой пострадал младенец.

Инцидент произошел днем на въезде в город со стороны хутора Ленинаван Мясниковского района. По предварительным данным, водитель иномарки Hyundai Accent попытался уйти от столкновения с резко затормозившим перед ним автомобилем и резко вывернул на встречную полосу. А в этот момент на встречу ему неслась ГАЗель, уйти от столкновения с которой не было никаких вариантов.

В результате аварии пострадали две женщины, которые ехали в иномарке и маленькая девочка, которой всего два с половиной месяца отроду. Счастье, что малышка находилась в автолюльке. Все они были госпитализированы медиками приехавшей к месту происшествия скорой помощи.

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Скончались также и его родители.

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