В Ростове снова объявили повышенный ранг пожароопасности

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение по пожароопасности Фото: "КП" Архив

В донском регионе снова объявили о режиме чрезвычайной пожароопасности.

Он сохранится с 10 по 13 августа, особенно в юго-восточных районах. А в самой донской столице опасность возникновения пожаров оценивается как "высокая".

О таком положении дел сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. И это даже несмотря на то, что синоптики на этой неделе пообещали понижение температуры воздуха по сравнению с предыдущей.

С сегодняшнего дня и до среды столбик термометра остановится на отметках 31-32 градуса тепла, а с четверга, 13 августа, жара пойдёт на убыль. Уже в четверг донские синоптики обещают облачную погоду и температуру +28, а в пятницу и субботу - 25 и 26 градусов выше нуля.

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