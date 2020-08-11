В Ростове перевернулась иномарка после столкновения с другим авто

В Ростове после ДТП перевернулась иномарка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице случилась авария с участием двух иномарок.

Инцидент произошел вчера, 10 августа, около половины третьего дня в районе дома № 8 по улице Рябышева. По предварительным данным, автомобильToyota Camry под управлением 73-летнего пенсионера двигался по улице 28-я Линия в сторону улицы Рябышева. На нерегулируемом перекрестке он не пропустил 35-летнего шофера на Renault Sandero. В результате этого произошло столкновение. Французскую иномарку от сильного удара отбросило в столб, а затем она перевернулась.

В результате аварии травмы получил водитель пострадавшего авто. Его госпитализировали приехавшие к месту происшествия медики скорой помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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У водителя не было вариантов избежать столкновения.

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