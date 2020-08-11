В Ростовскую область контрабандой пытались перебросить 70 тысяч крафт-пакетов

Контрабандисты решили действовать в обход. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Крупную партию косметических средств удалось задержать сотрудникам пограничного управления. Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на территории Ростовской области, недалеко от российско-украинской границы.

Известно, что в Чертковском районе неизвестные перебросили со стороны сопредельного государства в обход установленного пункта пропуска 70 тысяч крафт-пакетов для стерилизации косметического и медицинского инструмента. По предварительным подсчетам экспертов, стоимость контрабандного товара составила 250 тысяч рублей. В итоге адресата задержали прямо на месте.

В Пограничном Управлении ФСБ России по Ростовской области добавили, что в отношении бизнес-вумен возбуждено сразу несколько административных дел, по двум из которых она уже заплатит штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

Товар у нее уже конфисковали.