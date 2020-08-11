Даешь рекорд: В Ростовской области 50 тысяч первоклассников сядут за парты в этом году

В первый раз в первый класс на Дону пойдут рекордное число первоклашек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в этом году в первый раз в первый класс пойдут рекордное число первоклашек. Об этом сообщили в региональном правительстве. Речь идет о 50 тысячах ребятишках. Известно, что всего в донском регионе - 1137 школ и школ-интернатов.

Там же добавили, что к 19 августа в них все должно быть готово к приему учеников. Тем более, что в этом году новые требования. В частности, на входе будут медицинские фильтры, где у каждого будут измерять температуру и не пускать в образовательное учреждение с признаками ОРВИ. Минимум раз в неделю должны будут делать генеральную уборку. Также необходим запас антисептиков и обеззараживающих устройств.

- Это, конечно, дополнительные задачи для нас, дополнительные средства, которые необходимо было саккумулировать, изыскать и привести все в соответствие, - рассказал первый замгубернатора Игорь Гуськов. - Мы справились с поставленными задачами.