Достижения мирового агробизнеса представят на Дне донского поля в Зерноградском районе c 19 по 21 августа

Фото: «ДонЭкспоцентр»

На поле «АНЦ «Донской» (Зерноградский район) пройдет демонстрация достижений агробизнеса «День донского поля». Организатор площадки для продажи сельскохозяйственной техники, кормов и удобрений – «ДонЭкспоцентр». На площадке будет возможно ознакомиться с продукцией для основной и предпосевной обработки почвы, внесения минеральных и органических удобрений, химической защиты растений, орошения и сбора урожая. Среди представленной агротехники – опрыскиватели самоходные и прицепные, посевные комплексы и сеялки, самоходная техника (КУК) для уборки и заготовки кормовых культур, тракторы и почвообрабатывающая техника.

На площадке разместится инновационная техника от ведущих брендов, в числе которых такие крупные игроки агропромышленного рынка, как «Ростсельмаш», «Альтаир», «БеларусЮгСервис», «ГСМ Палессе». Агрохимическую продукцию представят «Щелково Агрохим», «Фосагро», «Агро Эксперт Групп», «Еврохим», «Уралхим», «ЭфЭмСи», «ФМРус», «Челябснабкомплект». Впервые примут участие «Агристо», «Аллея Групп», «Вега», «Хаффен», «Челсан Нова», «Аверс», «А1 Агрохим», «Агрогалактика ДОН», «Родагро», «Супер-Агро», «Саммит-Агро» и «Элитные Агросистемы».

На специально засеянных специалистами АНЦ «Донской» опытных полях можно будет познакомиться с пропашными культурами – кукурузой, сорго, подсолнечником и соей. Данные образцы выращены с учетом применения агрохимии и средств защиты растений.

Фото: «ДонЭкспоцентр»

Уникальная особенность «Дня донского поля» – это динамическая экспозиция, а именно – 50 демонстрационных показов. Разнообразие видов техники позволит за один день показать весь цикл сельхозработ. Кроме того, 19 августа на площадке «День донского поля» состоится региональное Предпосевное совещание с участием Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева. Генеральный партнер деловой программы «Дня донского поля» – АО «Россельхозбанк».

Больше информации о «Дне донского поля» на https://don-pole.ru/ru/.

Место проведения: Ростовская область, Зерноградский р-н, пос. Экспериментальный, ФГБНУ «АНЦ «Донской».

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