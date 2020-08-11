Размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми до 15% снижает ВТБ

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Требования к первоначальному взносу в рамках программы «Ипотека для семей с детьми» меняет ВТБ. Речь идет о том, что кредит можно оформить по ставке 5% годовых. А размер первого взноса снизился с 20 до 15 процентов.

- Доступная ипотека является одним из основных факторов обеспечения российских семей комфортным жильем, - рассказал член правления ВТБ Святослав Островский. - Помимо процентной ставки для них важную роль играет размер первого взноса, который является, по сути, «входным билетом» для участия в программе. Наш банк расширяет число ее участников – теперь им достаточно накопить 15% от стоимости квартиры. Наряду с одной из самых низких на рынке процентных ставок это позволит сделать ипотеку для российских семей максимально доступной.

Известно, что снижение размера первого взноса коснулось также «Дальневосточной ипотеки», ставка по которой была снижена до 1% на прошлой неделе. А с 5 августа ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых.

К слову, еще в июне ВТБ первым из банков, не дожидаясь выхода постановления Правительства РФ, снизил требование к минимальному первому взносу в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» – с 20% до 15%. На сегодняшний день под 6,5% банком выдано более 23 тысячи кредитов на сумму свыше 68 млрд рублей. По программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» банк провел более 24 тысяч сделок на 67 млрд рублей. С начала же работы по Дальневосточной ипотеке недвижимость приобрели 1,5 тысячи клиентов на сумму 5,8 млрд рублей.

Напомним, ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам семи месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 32,5%. С начала года ВТБ выдал 185,5 тыс. жилищных кредитов на 465 млрд рублей.

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