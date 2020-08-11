Бывший сотрудник «Зенита» возглавил академию «Ростова»

Ранее Антон Тупиков работал тренером и скаутом. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

Бывший сотрудник «Зенита» возглавил академию ФК «Ростов». Должность занял Антон Тупиков.

Тупиков — кандидат в мастера спорта. Он являлся тренером и скаутом. С 2011 по 2019 годы он трудился в структуре «Зенита». С прошлого года он работает в академии «Ростова».

— Желаем Антону Дмитриевичу успехов в работе на посту руководителя академии клуба, —сообщает пресс-служба «Ростова».

Ранее главой «Ростова» был Роман Адамов. Он руководил детско-юношескими командами «желто-синих» с 2017 года.

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