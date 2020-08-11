В Ростове-на-Дону нарушители попались на несанкционированном сбросе стройотходов

Фото: ГК «Чистый город»

ГК «Чистый город» вновь зафиксировал незаконные сбросы строительных отходов на территории Ростова-на-Дону.

Случаи были выявлены по двум адресам. В Ленинском районе, на переулке Гвардейский, зафиксированы несколько фактов выгрузки стройотходов, грунта и промышленной упаковки в бункер-накопитель, расположенный на контейнерной площадке возле многоквартирного дома.

В Ворошиловском районе, на улице Нансена, водитель легкового автомобиля сбросил деревянные балки прямо на газон рядом с контейнерной площадкой. На замечания отдела экоконтроля, нарушители не отреагировали.

Фото: ГК «Чистый город»

- Отдел экоконтроля регоператора ГК «Чистый город» только за июль месяц зафиксировал более 20 подобных нарушений в Ростове. Мы регулярно направляем письма в контрольно-надзорные органы для привлечения нарушителей к ответственности, - подчеркивает руководитель отдела экоконтроля ГК «Чистый город» Кирилл Заболотских.

Региональный оператор ГК «Чистый город» напоминает, что строительные, промышленные отходы, грунт, не относятся к ТКО. Их вывоз производится по отдельному договору специализированными компаниями, имеющими соответствующую лицензию. Сброс таких отходов в контейнеры может привести к их поломке, выходу из строя спецтранспорта, который занимается вывозом твердых коммунальных отходов.