Всемирная неделя ношения масок: ростовчане могут поучаствовать в акции

Маска сейчас важный и нужный элемент в любом образе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 14 августа проходит Всемирная неделя ношения масок. Предполагается, что она объединит людей по всему миру в борьбе с распространением COVID-19. А всем желающим предлагают поддержать акцию, опубликовав свои фото и видео в маске в социальных сетях с хэштегами #всемирнаянеделямасок.

- Заражение коронавирусом происходит преимущественно через капли, которые выделяются во время разговора, кашля или чихания, - напомнили в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области. - Маска задерживает их и позволяет защитить других людей и не заразиться самим.

Там же напомнили, что маска должна как можно ближе прилегать к лицу. Старайтесь не прикасаться к ней, когда ее носите. Перед надеванием и после снятия обязательно мойте руки или обрабатывайте их антисептиком. Многоразовую маску нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов, а затем - прогладить горячим утюгом.