Экофестиваль в Ростове: участники меняли мусор на гречневую кашу

В Ростове состоялся экофестиваль. Фото: администрация Ростова

В донской столице прошел экофестиваль. В его была очищена внушительная территория в Лелюшенковском лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бизнесмены оказали активистам помощь в виде техники и инвентаря. Стоит отметить, что на сильные загрязнения жаловались местные жители. Всего площадь лесопарка составляет 100 гектаров - активисты убрали участок от Нижнего Темерника и 300 метров вглубь.

- За каждый собранный мешок мусора выдавали Экорубли, которые можно было обменять на гречневую кашу. Ее приготовили на полевой кухне, - рассказали в мэрии.

Кроме того, были предусмотрены различные призы. По итогу участниками былисобраны 336 мешков мусора и 60 покрышек.

- Мы хотим запустить экологическую карту всего города и схему субботников. Масштабную уборку будут проводить два раза в месяц, - заявил исполняющий обязанности главы города Юрий Овчинников.

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Уборка состоится в роще вдоль проспекта Шолохова.

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