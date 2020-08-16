Из-за недомогания пассажира в "Платове" экстренно сел самолет из Симферополя

В Ростове экстренно сел борт из Симферополя Фото: "КП" Архив

В ростовском аэропорту "Платов" экстренно сел борт из Крыма. Об этом сообщает издание Panram.ru.

Пассажирский лайнер авиакомпании Nordwind летел из Симферополя. По предварительным данным, причиной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

Самолет A-321 должен был приземлиться в Санкт-Петербурге, но пилоту пришлось развернуться в небе над Каменском-Шахтинским. А затем он совершил посадку в "Платове".

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Посадка прошла в штатном режиме.

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