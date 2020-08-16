В Ростовской области легковушка сбила ребенка

В Ростовской области легковушка сбила шестилетнего ребенка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области легковой автомобиль сбил внезапно выскочившего на обочину дороги ребенка.

Инцидент произошел в станице Багаевской на улице Строителей в субботу, 15 августа, около половины шестого вечера.

- Водитель автомобиля марки Skoda Rapid во время движения заметил на обочине детей и посигналил им. Несмотря на это, когда машина проезжала мимо малышей, один из них -шестилетний мальчик - неожиданно выскочил на дорогу и врезался в заднюю пассажирскую дверь транспортного средства, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

От сильного удара ребенок получил травмы и ему потребовалась помощь медиков. Очевидцы вызвали к месту происшествия скорую помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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