В Ростовской области легковушка сбила ребенка

В Ростовской области легковушка сбила шестилетнего ребенка
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростовской области легковой автомобиль сбил внезапно выскочившего на обочину дороги ребенка.
Инцидент произошел в станице Багаевской на улице Строителей в субботу, 15 августа, около половины шестого вечера.
- Водитель автомобиля марки Skoda Rapid во время движения заметил на обочине детей и посигналил им. Несмотря на это, когда машина проезжала мимо малышей, один из них -шестилетний мальчик - неожиданно выскочил на дорогу и врезался в заднюю пассажирскую дверь транспортного средства, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
От сильного удара ребенок получил травмы и ему потребовалась помощь медиков. Очевидцы вызвали к месту происшествия скорую помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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