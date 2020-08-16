В Ростове у собственников изъяли дом, сгоревший во время крупного пожара на Театралке

В Ростове снесут еще один аварийный дом Фото: "КП" Архив

В Ростове сгоревший во время масштабного пожара дом в Грибоедовском переулке изъяли у собственников власти. Жилое здание было признано аварийным. Об этом сообщается в документах на сайте городской администрации.

Это здание было повреждено крупнейшим в истории города пожаром, который произошел на Театральном спуске 21 августа 2017 года. После проведенной проверки здание было признано аварийным и его изъяли у собственников. Жильцам власти города пообещали выплатить компенсации. Соответствующий документ был подписан исполняющим обязанности главы администрации города Юрием Овчинниковым.

У жильцов изъяты три квартиры и 247 квадратных метров земельного участка.

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