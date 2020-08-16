В Ростовской области от коронавируса смогли излечиться почти 12,5 тысяч человек

В Ростове от коронавируса за сутки смог излечиться 31 человек Фото: "КП" Архив

В Ростовской области с каждым днем все большему количеству заразившихся коронавирусом удается выздороветь.

За минувшие сутки излечиться от опасной инфекции смог 31 человек. Общее количество выздоровевших достигло 12 332 человек.

Но также стоит отметить, что растет и количество заболевших, на данный момент их насчитывается 14 996 человек. Из них 57 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. А 287 жизней врача и вовсе не удалось спасти.

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