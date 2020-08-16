Молодой ростовчанин попал в руки полиции за мошенничество

В Ростове на мошенничестве поймали молодого парня Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове задержали молодого человека, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что 21-летний парень занял у микрофинансовой организации 360 тысяч рублей. Но сумму в указанный срок так и не вернул. Деньги он брал под залог своего автомобиля марки Audi. В качестве подтверждения злоумышленник оставил паспорт транспортного средства. Но затем он написал заявление об утере документа, а после восстановления продал автомобиль.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Общая сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

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