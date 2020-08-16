Власти пообещали к понедельнику привести в порядок улицу Конституционную

В Ростове отремонтируют улицу Конституционную. Фото: администрация Ростова

В Ростове за выходные власти пообещали отремонтировать улицу Конституционную.

Во время уикенда рабочие должны были провести грейдирование дороги с последующей обсыпкой фалом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- К губернатору донского региона обратилась жительница дома № 49 по ул. Конституционная и сообщила о ненадлежащем состоянии дороги на участке от ул. Курчатова до ул. Тихого Дона, - говорится в сообщении.

Девушка рассказала, после дождя образуются большие лужи и грязь, а на обочинах лежат горы различного мусора. Чтобы привести улицу в порядок уже в субботу на ней полностью эвакуируют весь транспорт, среди которого много брошенных автомобилей. После этого с улицы вывезут мусор и загонят спецтехнику.

Улицу приведут в порядок на участке от Курчатова до Арефьева, работы закончат к 17 августа.

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До конца года будут проведены работы на 70 участках.

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