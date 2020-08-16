В Ростове сотрудники рынка приютили приблудившегося поросенка

В Ростове торговцы на рынке приютили поросенка. Фото: соцсети
В Ростове на птичьем рынке заблудился поросенок и остался здесь жить. Об этом сообщили в одном из городских пабликов соцсети.
На улице 26-я Линия обнаружили мини-пига. Но владельца рядом не оказалось. Работники рынка решили приютить животное на несколько дней. Все это время торговцы пытаются найти хозяина.
Пользователи разместили в соцсети снимки, на которых показали маленького поросенка. Горожане не смогли без сарказма отреагировать на эту историю.
«Хозяин, скорее дай о себе знать. Поросенок на рынке - дело не шуточное, холодцом попахивает», «Если он съедобный и вкусный, то это я потерял» - написали ростовчане.
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