Ростовчанин выловил в Дону огромную рыбу

В Ростове рыбак выловил многокилограммовую рыбину. Фото: соцсети

В Ростове местный житель очень удачно сходил на рыбалку.

Горожанин поймал в Дону толстолобика весом несколько килограммов. Своим уловом он похвастался в одном из городских пабликов соцсети. На фото был запечатлен сам рыбак, а на руках он держал свой улов.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу удачного улова ростовчанина.

«А на что может клюнуть этот травоядный монстр, на огурец? Не сеточкой ли поймали?», — написал один из горожан.

Некоторые признались, что завидуют такому улову.

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