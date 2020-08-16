"Нет, не треснет": рыбаки накормили уловом проплывающего мимо ужа

В Ростове рыбаки накормили ужа рыбой. Фото: соцсети

В Ростове сердобольные рыбаки накормили свои уловом змею-попрошайку.

Пока рыболовы наблюдали за своими поплавками, к ним незаметно подплыл уж и стал терпеливо ждать, пока его накормят. Рыбаки решили сжалиться над земноводным и бросили ему несколько рыб. Змея их, конечно же, сразу проглотила.

Обед змеи был опубликован в одном из городских пабликов соцсети. Одна рыбина даже с трудом влезла ей в пасть.

«Вот лентяй, в речке с рыбой живет и у рыбаков побирается», - прозвучало в комментариях. Еще кто-то поинтересовался не треснет ли у змеи пасть после такого приема пищи.

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